Нужен комплект из 12 иконок для сайта

Для интернет-магазина детских игрушек требуется нарисовать достаточное большое количество иконок. Требуется креативный, исполнительный и ответственный дизайнер. Сроки у нас ограничены, работы много. Если сотрудничество будет эффективным и взаимокомфортным, с радостью будем привлекать и к другим ...