Нужен комплект из 12 иконок для сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен11 заявок167 просмотров

Требуется комплект из 12 иконок для нашего сайта, формат и стилизацию пришлю вместе с демо версией главной страницы сайта.

11 лет назад
DumOKAMV
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
11 лет назад
$15
2 дня
Всё выполнено в срок и на хорошем уровне. Рекомендую!
Сотрудничество прошло на высшем уровне, хорошая постановка задачи и своевременная оплата. Спасибо!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
11 лет назад