Создать favicon для сайта

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Завершен5 заявок173 просмотра

Нужен качественный favicon для сайта. Сайт fitorodnik.ru

11 лет назад
zlenkokv
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Сразу видно профессионала! Работу свою знает, делает быстро и качественно!
Могу сказать только хорошее, задача понятная, полное доверие мнению дизайнера, коммуникации и утверждение легко и просто! Оплата моментально. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад