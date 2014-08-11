Моя иконка стандартных системных размеров, кроме 256x256 - нужно добавить лоска, облагородить. Примеры эффектов на других иконках, где понравилось как выглядит - покажу. Две другие иконки, все стандартные системные размеры, добавить мой ...
Иконка для мобильного приложения службы такси
Требуется разработать иконку для мобильного приложения службы такси на базе Андроид. Размер стандартный (1xMDPI). Цвета - голубой + цвета такси (желтый и черный на Ваше усмотрение). Дизайн - не перегруженный. Сроки - 8-11 августа. Логотип прилагается
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