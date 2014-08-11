Иконка для мобильного приложения службы такси

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен7 заявок187 просмотров

Требуется разработать иконку для мобильного приложения службы такси на базе Андроид. Размер стандартный (1xMDPI). Цвета - голубой + цвета такси (желтый и черный на Ваше усмотрение). Дизайн - не перегруженный. Сроки - 8-11 августа. Логотип прилагается

Android
11 лет назад
Dina2000
Альтина 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

nombre_d
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
33 отзыва
11 лет назад
$25
2 дня
Спасибо, Ольга, выручили. Ваша иконка отобразила все, что мы хотели показать - и при всем при этом Вы терпеливо и весьма оперативно реагировали на наши бесчисленные - а если вот так? а вот если бы еще вот этак... В результате получили варианты на любой вкус, еще раз спасибо. Главное - дизайн строгий и одновременно элегантный. И отличающийся от того, что мы видели в портфолио. Будем продолжать сотрудничество, новых клиентов Вам и успехов. Компания ЭйрПорт Такси (ООО "Баланс" (Москва))
Рекомендую к сотрудничеству как отличного заказчика: четкое тз, постоянная связь, оплата без задержек. мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

nombre_d
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
33 отзыва
11 лет назад

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