Иконка для мобильного приложения службы такси

Спасибо, Ольга, выручили. Ваша иконка отобразила все, что мы хотели показать - и при всем при этом Вы терпеливо и весьма оперативно реагировали на наши бесчисленные - а если вот так? а вот если бы еще вот этак... В результате получили варианты на любой вкус, еще раз спасибо. Главное - дизайн строгий и одновременно элегантный. И отличающийся от того, что мы видели в портфолио. Будем продолжать сотрудничество, новых клиентов Вам и успехов. Компания ЭйрПорт Такси (ООО "Баланс" (Москва))