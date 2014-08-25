Подобрать картинки к странице

Необходимо подобрать или нарисовать картинки на страницу http://www.musorr24.ru/uslugi-vyvoz-musora.html. Картинки должны быть достаточно яркими, цветными, пропорциональными, разрешением не ниже 500*500px

Должно быть 12 картинок соответствующих следующим услугам

1. ВЫВОЗ МУСОРА ИЗ КВАРТИРЫ

2. ВЫВОЗ БЫТОВОГО МУСОРА

3. ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

4. ВЫВОЗ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

5. ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА

6. ВЫВОЗ КГМ

7. ВЫВОЗ ТБО

8. ВЫВОЗ МУСОРА С ДАЧНОГО УЧАСТКА

9. ВЫВОЗ СНЕГА

10. ВЫВОЗ ОТХОДОВ

11. ВЫВОЗ ГРУНТА

12. ВЫВОЗ МУСОРА

Все будет выстроено по такому же принципе как здесь, ниже баннера http://www.simdex.ru/