Подобрать картинки к странице

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$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен9 заявок291 просмотр

Необходимо подобрать или нарисовать картинки на страницу http://www.musorr24.ru/uslugi-vyvoz-musora.html. Картинки должны быть достаточно яркими, цветными, пропорциональными, разрешением не ниже 500*500px

Должно быть 12 картинок соответствующих следующим услугам

1. ВЫВОЗ МУСОРА ИЗ КВАРТИРЫ

2. ВЫВОЗ БЫТОВОГО МУСОРА

3. ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

4. ВЫВОЗ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

5. ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА

6. ВЫВОЗ КГМ

7. ВЫВОЗ ТБО

8. ВЫВОЗ МУСОРА С ДАЧНОГО УЧАСТКА

9. ВЫВОЗ СНЕГА

10. ВЫВОЗ ОТХОДОВ

11. ВЫВОЗ ГРУНТА

12. ВЫВОЗ МУСОРА

Все будет выстроено по такому же принципе как здесь, ниже баннера http://www.simdex.ru/

11 лет назад
Ansee
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Благодарю за отличную работу. А главное за терпение и понимание.
Было приятно работать с Сергеем. Своевременные терпеливые пояснения, а также мгновенная оплата. Рекомендую, как отличного заказчика.

Заявки фрилансеров

Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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