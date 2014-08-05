Нарисовать иконки для сайта зоомагазина PuZoo

Добрый день.

Есть сайт – www.puzoo.ru – интернет зоомагазин

Тематика – зоомагазины, товары для животных и т.п.

Сайт сделан на CMS – 1С-Битрикс – версия Бизнес.

В каталоге – более 7000 товаров.

Задание:

- Нарисовать иконки для разделов сайта в общей стилистике и красках.

- Раздел собаки – 32 штуки + 1 самого раздела

- Раздел Кошки – 30 штук + 1 самого раздела

- Раздел Грызуны – 9 штук + 1 самого раздела

- Раздел Птицы – 8 штук + 1 самого раздела

- Раздел Рыбки – 3 штуки + 1 самого раздела

- Раздел Экзотика – 5 штук + 1 самого раздела

Требования:

- формат png

- размер 128*128, а также 60*60 – для каждой картинки

- мотив самого изображения – спокойный, лаконичный, не нужно много изображения

- изображение должно сочетать стиль логотипа компании с реалистичными картинками.

- тона и цвета – те, что есть сейчас на сайте или сочетаются с ними, чтобы все было в общей тематике и тональности, НЕ НАДО перебарщивать цветностью, яркостью

- придерживаемся стилистики сайта

- делаем только уникальные изображения, работа будет проверяться на всех известных мегастоках и в поисковиках.

Основные конкуренты:

- petshop.ru

- Unizoo.ru

- zooline.ru

- kormoff.ru

- zootovary.ru

- dogsmarket.ru

Варианты, которые нравятся:

По приоритету:

1. meshkoff.blog.ru/46353299...

2. bezproblem.ucoz.ru/load/z...

3. ru.freepik.com/free-vecto...

Варианты, которые НЕ нравятся:

С использованием фотографий

Условия работы:

- общение через скайп

- сначала делаем 2-3 картинки и высылаем для проверки (от 2 часов до 24 часов), мы смотрим, правильно ли подобраны краски, тона, стилистика и т.п., потом дорабатываем эти картинки, утверждаем их, после чего сразу готовим все остальные картинки по проекту.

- Сразу после утверждения первых картинок – аванс 30%

- После сдачи картинок по всему проекту – проверка (от 24 до 48 часов), при необходимости внесение правок и окончательный расчет – 70%

- Время на подготовку первых эскизов картинок – 1-2дня

- Время на весь проект – 7 дней.

- Оплата: на электронные деньги (яндекс, киви, webmoney), карту Сбера, открытую в Москве или МО, карту Рус. Стандарта или МКБ, налом при встрече.

Перспективы:

- оформлять весь проект www.PuZoo.ru , а также проекты: www.future-sales.ru , www.futureaccess.ru, www.kabelnieseti.ru , www.gksks.ru и т.п.

В начале – пишите в самом проекте. На личные сообщения не отвечаю.