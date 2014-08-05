Доброе утро! Нужно нарисовать 4 иконки для свадебного сайта. Тема для иконок: 1) Большой опыт успешной работы. Вместе с вами 5 лет. 2) Команда профессионалов. Только лучшие ...
Нарисовать иконки для сайта зоомагазина PuZoo
Добрый день.
Есть сайт – www.puzoo.ru – интернет зоомагазин
Тематика – зоомагазины, товары для животных и т.п.
Сайт сделан на CMS – 1С-Битрикс – версия Бизнес.
В каталоге – более 7000 товаров.
Задание:
- Нарисовать иконки для разделов сайта в общей стилистике и красках.
- Раздел собаки – 32 штуки + 1 самого раздела
- Раздел Кошки – 30 штук + 1 самого раздела
- Раздел Грызуны – 9 штук + 1 самого раздела
- Раздел Птицы – 8 штук + 1 самого раздела
- Раздел Рыбки – 3 штуки + 1 самого раздела
- Раздел Экзотика – 5 штук + 1 самого раздела
Требования:
- формат png
- размер 128*128, а также 60*60 – для каждой картинки
- мотив самого изображения – спокойный, лаконичный, не нужно много изображения
- изображение должно сочетать стиль логотипа компании с реалистичными картинками.
- тона и цвета – те, что есть сейчас на сайте или сочетаются с ними, чтобы все было в общей тематике и тональности, НЕ НАДО перебарщивать цветностью, яркостью
- придерживаемся стилистики сайта
- делаем только уникальные изображения, работа будет проверяться на всех известных мегастоках и в поисковиках.
Основные конкуренты:
Варианты, которые нравятся:
По приоритету:
1. meshkoff.blog.ru/46353299...
2. bezproblem.ucoz.ru/load/z...
3. ru.freepik.com/free-vecto...
Варианты, которые НЕ нравятся:
С использованием фотографий
Условия работы:
- общение через скайп
- сначала делаем 2-3 картинки и высылаем для проверки (от 2 часов до 24 часов), мы смотрим, правильно ли подобраны краски, тона, стилистика и т.п., потом дорабатываем эти картинки, утверждаем их, после чего сразу готовим все остальные картинки по проекту.
- Сразу после утверждения первых картинок – аванс 30%
- После сдачи картинок по всему проекту – проверка (от 24 до 48 часов), при необходимости внесение правок и окончательный расчет – 70%
- Время на подготовку первых эскизов картинок – 1-2дня
- Время на весь проект – 7 дней.
- Оплата: на электронные деньги (яндекс, киви, webmoney), карту Сбера, открытую в Москве или МО, карту Рус. Стандарта или МКБ, налом при встрече.
Перспективы:
- оформлять весь проект www.PuZoo.ru , а также проекты: www.future-sales.ru , www.futureaccess.ru, www.kabelnieseti.ru , www.gksks.ru и т.п.
В начале – пишите в самом проекте. На личные сообщения не отвечаю.
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