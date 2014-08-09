Необходимо нарисовать иконки для 3 кнопок (меню) на сайте. Стилистика согласно приложенным образцам. Планируется что-то наподобие http://tympanus.net/Tutorials/CreativeCSS3AnimationMenus/index10.html Цвет кнопок - бирюзовый как на сайте http://julix.info Нужны кнопки для разделов: ...
Нужно нарисовать иконки
Доброе утро!
Нужно нарисовать 4 иконки для свадебного сайта.
Тема для иконок:
1) Большой опыт успешной работы. Вместе с вами 5 лет.
2) Команда профессионалов. Только лучшие и проверенные профессионалы своего дела.
3) Мы берем на себя весь комплекс забот о вашем празднике
4) Гарантируем только отличное настроение! Самые яркие впечатления о вашем солнечном дне
Иконки нужны в таком стиле http://joxi.ru/sptdu_3jtjalsp6ex-k
Работа срочная!
Выбранный исполнитель
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