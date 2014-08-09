Нужно нарисовать иконки

Доброе утро!

Нужно нарисовать 4 иконки для свадебного сайта.

Тема для иконок:

1) Большой опыт успешной работы. Вместе с вами 5 лет.

2) Команда профессионалов. Только лучшие и проверенные профессионалы своего дела.

3) Мы берем на себя весь комплекс забот о вашем празднике

4) Гарантируем только отличное настроение! Самые яркие впечатления о вашем солнечном дне

Иконки нужны в таком стиле http://joxi.ru/sptdu_3jtjalsp6ex-k

Работа срочная!