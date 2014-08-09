Нужно нарисовать иконки

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Завершен1 заявка160 просмотров

Доброе утро!

Нужно нарисовать 4 иконки для свадебного сайта.

Тема для иконок:

1) Большой опыт успешной работы. Вместе с вами 5 лет.

2) Команда профессионалов. Только лучшие и проверенные профессионалы своего дела.

3) Мы берем на себя весь комплекс забот о вашем празднике

4) Гарантируем только отличное настроение! Самые яркие впечатления о вашем солнечном дне

Иконки нужны в таком стиле http://joxi.ru/sptdu_3jtjalsp6ex-k

Работа срочная!

11 лет назад
webteem
Сергей 
32 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Cadmus1
35 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Огромное спасибо Роману за выполненные иконки. Сделано все качественно и красиво! Очень советую
Отличный заказчик, очень добрый и позитивный, рекомендую!

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Cadmus1
35 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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