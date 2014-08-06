нужно сделать favicon для сайта.

основная задача не просто нарисовать картинку 16х16, а продумать, что там должно быть и как она должна выглядеть.

Она должна быть яркая, выделяющаяся среди таких же у конкурентов. И должна быть в тематике сайта. т.е. смотришь на нее, и понимаешь, что она соответствует сайту.

т.е. основная задача - это именно идея.