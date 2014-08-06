Необходимо подобрать или нарисовать картинки на страницу http://www.musorr24.ru/uslugi-vyvoz-musora.html. Картинки должны быть достаточно яркими, цветными, пропорциональными, разрешением не ниже 500*500px Должно быть 12 картинок соответствующих следующим услугам 1. ВЫВОЗ МУСОРА ИЗ КВАРТИРЫ 2. ...
Favicon для сайта
нужно сделать favicon для сайта.
основная задача не просто нарисовать картинку 16х16, а продумать, что там должно быть и как она должна выглядеть.
Она должна быть яркая, выделяющаяся среди таких же у конкурентов. И должна быть в тематике сайта. т.е. смотришь на нее, и понимаешь, что она соответствует сайту.
т.е. основная задача - это именно идея.
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