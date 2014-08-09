Необходимо создать аватарку для группы в ВК

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен7 заявок206 просмотров

Необходимо создать аватарку для группы в ВК. Ссылку на группу дам. Качественную картинку, которая бы классной и на странице группы и в уменьшенном виде заметной квадратиком. Ссылка на группу при личном общении

11 лет назад
golop
Леон 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Shovery
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Прекрасный исполнитель!.. Очень доволен. Рекомендую.
Очень хороший работодатель. Четкая постановка задачи, быстрый ответ на все вопросы. Никаких конфликтов или недопонимание. Работа оплачена вовремя, без казусов. За доработку доплатили. Рекомендую к сотрудничеству!

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Shovery
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11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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