по ссылке файлы, которые нужно отрисовать в 3Д: все иконы, цифры, шрифты все подобрать.

http://www.fayloobmennik.net/4020013

логотип Центр займов нужно видоизменить: верхняя шапка - слить в треугольник, нижняя часть - где надпись "виды займов"-закруглить