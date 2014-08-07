Необходимо подобрать или нарисовать картинки на страницу http://www.musorr24.ru/uslugi-vyvoz-musora.html. Картинки должны быть достаточно яркими, цветными, пропорциональными, разрешением не ниже 500*500px Должно быть 12 картинок соответствующих следующим услугам 1. ВЫВОЗ МУСОРА ИЗ КВАРТИРЫ 2. ...
Разработка иконки для мобильного приложения
Приветствую!
Описание задачи в скан-копии во вложении.
Заявки фрилансеров
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