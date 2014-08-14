Нарисовать 4 иконки для сайта

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Завершен11 заявок238 просмотров

Необходимо отрисовать максимально красиво 4 иконки для сайта.

1) Сбербанк

2) Связной банк

3) Альфа Банк

4) Телебанк ВТБ24

5) Наличные рубли

Размер иконок на выходе должен быть 17х17px с прозрачным фоном! Иконки будут размещены перед названиями банков в перечне, вот скриншот http://prntscr.com/4chm00

11 лет назад
funguru
38 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Shovery
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Исполнитель хороший человек. Работать понравилось. Работа сделана в полном объёме и в необходимый нам (сжатый) срок! Рекомендую!
Добросовестный и хороший заказчик. Постоянно на связи, знает чего хочет. Никаких проблем с пониманием и общением. Очень положительные впечатления! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Shovery
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11 лет в сервисе
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10 лет назад
11 лет назад

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