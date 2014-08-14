Необходимо подобрать или нарисовать картинки на страницу http://www.musorr24.ru/uslugi-vyvoz-musora.html. Картинки должны быть достаточно яркими, цветными, пропорциональными, разрешением не ниже 500*500px Должно быть 12 картинок соответствующих следующим услугам 1. ВЫВОЗ МУСОРА ИЗ КВАРТИРЫ 2. ...
Нарисовать 4 иконки для сайта
Необходимо отрисовать максимально красиво 4 иконки для сайта.
1) Сбербанк
2) Связной банк
3) Альфа Банк
4) Телебанк ВТБ24
5) Наличные рубли
Размер иконок на выходе должен быть 17х17px с прозрачным фоном! Иконки будут размещены перед названиями банков в перечне, вот скриншот http://prntscr.com/4chm00
Выбранный исполнитель
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