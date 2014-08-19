Необходимо подобрать или нарисовать картинки на страницу http://www.musorr24.ru/uslugi-vyvoz-musora.html. Картинки должны быть достаточно яркими, цветными, пропорциональными, разрешением не ниже 500*500px Должно быть 12 картинок соответствующих следующим услугам 1. ВЫВОЗ МУСОРА ИЗ КВАРТИРЫ 2. ...
Несколько иконок строительных профессий
На сайте spetsyug.ru, на главной странице под центральным баннером есть несколько иконок, символизирующих профессии.
Нужно отрисовать в том же стиле для добавления в эту строку следующие инконки других профессий:
1. Дорожник (асфальтоукладчики всякие и т.д)
2. Обслуживающий персонал (уборщицы, горничные и т.д)
3. Охотник
4. Работник ИТР (прораб)
5. Рабочий (он же строитель, токарь, крановщик, слесарь, любая рабочая специальность)
6. Рыболов
Предпочтительный вариант: нужо отрисовать только эти профессии в прежнем стиле.
Если это окажется невозможным, готовы рассмотреть вариант отрисовки полного списка иконок профессий (эти + уже существующие) в новом стиле.
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