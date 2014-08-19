Несколько иконок строительных профессий

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Завершен3 заявки242 просмотра

На сайте spetsyug.ru, на главной странице под центральным баннером есть несколько иконок, символизирующих профессии.

Нужно отрисовать в том же стиле для добавления в эту строку следующие инконки других профессий:

1. Дорожник (асфальтоукладчики всякие и т.д)

2. Обслуживающий персонал (уборщицы, горничные и т.д)

3. Охотник

4. Работник ИТР (прораб)

5. Рабочий (он же строитель, токарь, крановщик, слесарь, любая рабочая специальность)

6. Рыболов

Предпочтительный вариант: нужо отрисовать только эти профессии в прежнем стиле.

Если это окажется невозможным, готовы рассмотреть вариант отрисовки полного списка иконок профессий (эти + уже существующие) в новом стиле.

11 лет назад
kiberus
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

outragen
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$30
1 день
Отличная работа. Было предоставлено несколько вариантов, выбранные из которых дорабатывались по пожеланиям. Все в рамках оговоренных сроков. Рекомендую.
Положительный заказчик. Нету смысла хвалить, а то отзыв получиться очень длинным. просто советую ВСЕМ!

Заявки фрилансеров

outragen
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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