Несколько иконок строительных профессий

На сайте spetsyug.ru, на главной странице под центральным баннером есть несколько иконок, символизирующих профессии.

Нужно отрисовать в том же стиле для добавления в эту строку следующие инконки других профессий:

1. Дорожник (асфальтоукладчики всякие и т.д)

2. Обслуживающий персонал (уборщицы, горничные и т.д)

3. Охотник

4. Работник ИТР (прораб)

5. Рабочий (он же строитель, токарь, крановщик, слесарь, любая рабочая специальность)

6. Рыболов

Предпочтительный вариант: нужо отрисовать только эти профессии в прежнем стиле.

Если это окажется невозможным, готовы рассмотреть вариант отрисовки полного списка иконок профессий (эти + уже существующие) в новом стиле.