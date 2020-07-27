Тексты для сайта подкаста

Требуется написать тексты для страниц сайта, посвященным выпускам подкаста http://www.sfericheskoe-liderstvo.ru/podcast/ с целью повышения видимости в поисковиках.

В подкасте 8 выпусков, и каждому соответствует набор тем и ключевых фраз, которые постепенно будут доступны здесь:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MUuzmTxcL_LTcdh_Q0HoDPi__AjXZJR2VbjCWRSJ2ko/edit?usp=sharing

Примерно по 20 ключевых фраз на выпуск.

Тексты должны быть достаточного объема, чтобы они включали в себя эти ключевые фразы в пропорциях 1 к 20-40, т.е. на каждую фразу по 20-40 слов сопровождающего текста.

В общем весь проект выходит около 5000 слов (8 страниц по 20 "пассажей" с фразами на 30 слов).