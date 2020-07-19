требуется копирайтер у которого имеется опыт работы с медицинскими текстами, в частности с разделом МРТ. Человек который бездумно и без какого либо углубления в текст что то напишет не требуется, так как это будет водная ...
Написать 20 статей на сайт.
Писать нужно самую различную технику.
Статьи должны быть информативно-развлекательные.
Нужен человек у которого много свободного времени.
В общем файл предоставлю в ЛС.
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