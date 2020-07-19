Нужен копирайтер для написания рекламных постов

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Закрыт18 заявок624 просмотра

Здравствуйте!

Нужен копирайтер для написания рекламных постов,

тематика грузоперевозки, посты не большие, но содержание должно быть составлено правильно.

Желательно быть в "теме", иметь потрфолио, либо отзывы реальных клиентов.

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