требуется копирайтер у которого имеется опыт работы с медицинскими текстами, в частности с разделом МРТ. Человек который бездумно и без какого либо углубления в текст что то напишет не требуется, так как это будет водная ...
Нужен копирайтер для написания рекламных постов
Здравствуйте!
Нужен копирайтер для написания рекламных постов,
тематика грузоперевозки, посты не большие, но содержание должно быть составлено правильно.
Желательно быть в "теме", иметь потрфолио, либо отзывы реальных клиентов.
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