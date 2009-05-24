Написать интересные тексты для сайта о джамперах

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Закрыт19 заявок315 просмотров

Требуется написать интересные тексты для сайта по продаже джамперов (более подробно можно узнать вбив «джоли джампер» в google). Если вы когда-либо катались, либо катаетесь на роликах или скейте, прыгали на джамперах, это будет большим плюсом.

Оплата 1 wmz за 1000 символов.

Подробное задание вышлю выбранному кандидату.

16 лет назад
vastzp
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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