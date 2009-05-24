Написать интересные тексты для сайта о джамперах

Нужно 3 уникальных статьи (либо глубокий рерайт, хотя не очень желательно): про ретроспективный, оперативный мониторинг. Возможно понадобится больше (всё зависит от того, каким будет наше начало сотрудничества). Тема примерно такая же - маркетинговые исследования ...