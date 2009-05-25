Создание текстов

Нужен челоек, который бы помогал составлять тексты.

главное:

1) Быть часто в сети. Т.е. будут появляться проекты, нужно будет выполнять за час (например)

2) Хорошее знание русского языка, т.к. придется использовать много синонимов.

НУ и впринцепе желание рбаотать, больше ничего.

кратко о работе:

Работа может быть любая. Связана с создавание текстов с использованием синонимов (вариации)

Первое задание:

Есть 4 сайта. Вам нужно по сайту составить описание и заменить слова синонимами.

Плачу 0,5$ за 1 сайт.

Поробности в аське - 200053130