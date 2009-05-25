Необходимо написать 5-10 уникальных статей для сайта kevlar-8.info примерно по 5 абзацев текста (1 веб-экран) по теме сайта - частные охранные услуги и близким тематикам.
Создание текстов
Нужен челоек, который бы помогал составлять тексты.
главное:
1) Быть часто в сети. Т.е. будут появляться проекты, нужно будет выполнять за час (например)
2) Хорошее знание русского языка, т.к. придется использовать много синонимов.
НУ и впринцепе желание рбаотать, больше ничего.
кратко о работе:
Работа может быть любая. Связана с создавание текстов с использованием синонимов (вариации)
Первое задание:
Есть 4 сайта. Вам нужно по сайту составить описание и заменить слова синонимами.
Плачу 0,5$ за 1 сайт.
Поробности в аське - 200053130
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