Приватный проект для Тихонова Елена (himmerra)

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Завершен7 заявок270 просмотров

Написание статей.

Написание статей
16 лет назад
mdesign
Павел 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
16 лет назад
$1
1 день
Второй раз обращаюсь за помощью к Елене, и скажу, что она - мастер своего дела. Статьи действительно привлекают людей!
Отличный заказчик: четко поставленные задачи и своевременная оплата. Рекомендую к работе!

Заявки фрилансеров

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
16 лет назад