Выборка информации с форума

В двух словах требуется из темы на форуме (я даю) выбрать главное и подытожить. Тема форума – платежные терминалы. Если вы не разбираетесь, то это совсем не важно..там не сложно. Рерайтер со средним стажем сможет запросто делать 20-30 анкет. 1 анкета=10 руб

подробности в ТЗ

работе ооочень много

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