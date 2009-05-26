Нужен недорогой рерайт статей на авто тематику.
Выборка информации с форума
В двух словах требуется из темы на форуме (я даю) выбрать главное и подытожить. Тема форума – платежные терминалы. Если вы не разбираетесь, то это совсем не важно..там не сложно. Рерайтер со средним стажем сможет запросто делать 20-30 анкет. 1 анкета=10 руб
подробности в ТЗ
работе ооочень много
пишите свои аськи
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