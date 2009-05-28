Обзор рекламных услуг Киева

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Завершен8 заявок210 просмотров

Требуется обзор услуг предоставляемых рекламными компаниями и рекламными агентствами г.Киева.

Аналитика. Мониторинг рынка рекламных услуг Киева.

16 лет назад
Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Solis
37 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$12
3 дня
Уважаемые заказчики! Настоятельно рекомендую сотрудничество с Анастасией! Очень ответственный исполнитель (делает даже больше и быстрее чем необходимо) и замечательный человек! Общаться с ней одно удовольствие! Спасибо Настя за отличную работу. Обязательно буду обращаться еще!
Такого заказчика как Галина, я еще не встречала! Очень легкий и приятный в общении человек. Достойная и своевременная оплата характеризуют Галину только с лучшей стороны. Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

Solis
37 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад