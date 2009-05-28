Обзор рекламных услуг Киева

Уважаемые заказчики! Настоятельно рекомендую сотрудничество с Анастасией! Очень ответственный исполнитель (делает даже больше и быстрее чем необходимо) и замечательный человек! Общаться с ней одно удовольствие! Спасибо Настя за отличную работу. Обязательно буду обращаться еще!