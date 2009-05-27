Приватный проект для Mobivart

$190
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки154 просмотра

Сделать тз для сайта сервиса.

16 лет назад
Megalomaniac
Станислав 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

mobivart
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
16 лет назад
$190
7 дней
Проект проводился вне веблансера, потом оформили тут. Выполнен был в срок, моего времени съел минут 40. Будем работать еще.
Отличный заказчик. С радостью продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

mobivart
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
16 лет назад