Создание уникальных описаний в магазине сериалов

Требуется рерайтер и корректировщик описаний.

В данный момент в магазине Filmru.ru требуется переписать 6200 позиций,потребуется корректировка 2 полей

- изменение названия (по формуле которую я вам сообщу)

- рерайт основного описания позиции

Описания восприимчивы к тегам,то есть в каждом описании нужно будет выделять ключевые слова,к примеру если вы пишите описание к сериалу альф,то данное словосочетание должно быть веделено.Пример полностью заполненного описания:

http://www.serialdvd.ru/serialyi/russkie-serialyi/...

То есть повторение названия сериала в разных падежах выделяется жирным,второстепенные слова,но относящиеся к позиции - подчеркиванием.

Работа в соответственной панели на сайте (она не сложна,инструкцию вы получите)

Срок выполнения - до 2 месяцев.

Стоимость четко опрелена,прошу не платить ваши стоимости за 1000 символов.

6200 описаний = 650 usd.