Создание уникальных описаний в магазине сериалов

Заказчик не справился,к моменту сдачи оказалось что из 6200 описаний сделано только 1300,при этом рабаоты была оплачена на 70%,средства разумеется никто не вернет.В доказательноство прикладывают переписку:
ПЕРЕПИСКА ВЫКЛАДЫВАЕТСЯ С МОМЕНТА КАК ОБНАРУЖЕНЫ ПРОБЛЕМЫ В ИСПОЛНЕНИИ:
dreamtravel (15:21:27 15/07/2009)
Что мы имеем на данный момент,работа оплачена на 70% (оплачено было 5 недель)
В данный момент переработано только 1000 описаний из 6200 как сообщено в названии,в распоряжении осталось пол-месяца,жду обьяснений
Мама Артёмки (15:26:07 15/07/2009)
ну а я же вам писала,что описания я делаю,но не опубликовываю.если пообещала,что все сдам вовремя-значит сдам.опубликовать их недолго.ну если не верите-ваше дело.хорошо
dreamtravel (15:26:21 15/07/2009)
Выявлен следующие серьезный недочет
Каждое описание должно быть уникальным,как и сказано в задании под которым вы ставили свое согласие,сейчас же вы просто повторяете описание в похожих позициях,к примеру Байки из склепа - все описания повторяются,а для каждой позиции требуется свое уникальное описание.
dreamtravel (15:27:02 15/07/2009)
Прошу опубликовать уже сделанные описания на сайте,чтобы я видел результат уже оплаченной работы,после этого я со спокойным сердцем продолжу выплаты
Мама Артёмки (15:27:16 15/07/2009)
где опубликованы описания они проверены на антиплагиат.и все в норме.
Мама Артёмки (15:27:33 15/07/2009)
хорошо.буду опубликовывать
dreamtravel (15:28:32 15/07/2009)
все же воздержитесь от повторений
Мама Артёмки (15:28:40 15/07/2009)
хорошо
Мама Артёмки (15:31:17 15/07/2009)
честно сказать-эти описания делают два человека и я.но я опубликовываю их описания только после проверки на антиплагиат,т.к.доступ к сайту просто не хочу давать посторонним людям
dreamtravel (15:32:36 15/07/2009)
вы доведите до них мои требования в таком случае,тем более втроем выдать разные описания не трудно
Мама Артёмки (15:33:09 15/07/2009)
уже довела.
Мама Артёмки (15:33:15 15/07/2009)
и поторопила их
dreamtravel (15:33:17 15/07/2009)
ок
Мама Артёмки (15:33:28 15/07/2009)
я сама волнуюсь немного
Мама Артёмки (15:34:02 15/07/2009)
мне просто неприятно,что у вас ко мне такое недоверие
Мама Артёмки (15:34:12 15/07/2009)
хотя правильно кто я такая
dreamtravel (15:35:11 15/07/2009)
меня на этой неделе уже 4 рерайтера подвели,так что есть чего опасаться с моей стороны,надеюсь вы меня не подведете,т.к. после этого проекта будет следующий и мне важно найти ответственных исполнителей
Мама Артёмки (22:44:02 19/07/2009)
здравствуйте-пишет неверные имя пользователя и пароль.что это?
dreamtravel (22:44:20 19/07/2009)
дайте мне 5 мин - я дам вам новые данные
Мама Артёмки (22:44:26 19/07/2009)
хорошо
dreamtravel (22:49:28 19/07/2009)
логин [email protected]
пароль wwfwwf
Мама Артёмки (22:49:35 19/07/2009)
спасибо
Мама Артёмки (22:54:21 19/07/2009)
опять неверно
dreamtravel (22:54:55 19/07/2009)
ок,сек
dreamtravel (22:57:35 19/07/2009)
к сожалению доступ смогу вам дать только завтра
Мама Артёмки (22:57:46 19/07/2009)
:-(ужас
dreamtravel (23:21:28 19/07/2009)
заработало - можете работать
Мама Артёмки (23:21:46 19/07/2009)
С последними данными?
dreamtravel (23:21:56 19/07/2009)
да
Мама Артёмки (23:22:04 19/07/2009)
ок
dreamtravel (15:59:20 22/07/2009)
увеличивайте темпы,иначе не успеете к сроку,размещено только 1300,а у вас осталось 10 дней
Мама Артёмки (15:59:52 22/07/2009)
здравствуйте.я знаю.меня подвели так же как и Вас.
Мама Артёмки (15:59:56 22/07/2009)
стараюсь
dreamtravel (16:00:13 22/07/2009)
в каком плане подвели?
Мама Артёмки (16:00:25 22/07/2009)
я же Вам писала,что работаю не одна
Мама Артёмки (16:00:31 22/07/2009)
вот и подвели они
Мама Артёмки (16:00:45 22/07/2009)
ну ничего.нашла людей.
Мама Артёмки (16:00:47 22/07/2009)
справимся
dreamtravel (16:01:09 22/07/2009)
по вашим словам у вас все уже должно быть написано,осталось только разместить?
Мама Артёмки (16:01:23 22/07/2009)
мне также говорили и они.
Мама Артёмки (16:01:30 22/07/2009)
мои описания почтии размещены
Мама Артёмки (16:01:47 22/07/2009)
все успеем
Мама Артёмки (12:17:37 23/07/2009)
Добрый день.и эти рерайтеры меня подвели.Как переведут деньги мне обратно,я Вам сразу их пришлю. Свои описания я все разместила. Их немного.А они свою работу так и не выполнили. Я даже и не знаю, что делать. Так стыдно перед Вами.
dreamtravel (12:19:22 23/07/2009)
сколько вам потребуется еще времени чтобы доделать всю работу?какое кол-во сделано сейчас?
Мама Артёмки (12:21:35 23/07/2009)
если мне делать все самой-даже не знаю.я так рассчитывала,что мы все выполним командой.у меня же малыш маленький,сама работала только ночами.сейчас размещены все мои описания. вы же сами считали. это 1293 описания. а другие рерайтеры попросили аванс,но так и не выполнили работу.вот жду от них деньги обратно.
dreamtravel (12:25:26 23/07/2009)
они не переведут вам деньги,что будете делать в таком случае?
Мама Артёмки (12:25:45 23/07/2009)
как это не переведут?
dreamtravel (12:26:07 23/07/2009)
так не переведут,кидал не мало в сети,меня уже кинуло 3 рерайтера
dreamtravel (12:26:17 23/07/2009)
со сроками кинуло уже 8 человек
Мама Артёмки (12:26:43 23/07/2009)
значит положу денег на вебмани и верну Вам.но я надеюсь,что этого не произойдет
dreamtravel (12:26:54 23/07/2009)
сколько вам времени понадобится на это?
Мама Артёмки (12:27:06 23/07/2009)
вернуть Вам деньги?
dreamtravel (12:27:11 23/07/2009)
lf
dreamtravel (12:27:11 23/07/2009)
да
Мама Артёмки (12:28:01 23/07/2009)
если не ждать пока они переведут,то где-то около недели,чтобы положить на карточку,потом перевести на вебмани и уже потом вам.
Мама Артёмки (12:28:18 23/07/2009)
но я этого никогда не делала,поэтому не знаю точно по количеству дней
dreamtravel (12:28:38 23/07/2009)
сколько вам потребуется времени чтобы завершить работу,а именно еще 5000 описаний
Мама Артёмки (12:28:48 23/07/2009)
назовите общую сумму,которую мне переводить Вам
Мама Артёмки (12:29:13 23/07/2009)
ну я же Вам написала я не знаю.так как делать придется все одной
Мама Артёмки (12:29:56 23/07/2009)
если вы не против-я пойду ребенка обедом накормлю,а то время уже много.как спать после обеда положу,так отвечу вам,если что напишите
dreamtravel (12:30:02 23/07/2009)
переведено 406,25 usd,кол-во описаний сейчас соответвует одной неделе,то есть к возврату 325 USD
dreamtravel (12:40:00 23/07/2009)
Жду от вас возврата указанной суммы в срок до 1 августа
Мама Артёмки (12:51:16 23/07/2009)
ну а как получилось 1 неделя?775 описаний недельная работа
Мама Артёмки (12:51:25 23/07/2009)
6200/8=775
Мама Артёмки (12:51:35 23/07/2009)
посчитайте пожалуйста получше
dreamtravel (12:51:37 23/07/2009)
да,согласен
dreamtravel (12:51:39 23/07/2009)
ок
Мама Артёмки (12:51:46 23/07/2009)
я пошла укладывать ребенка спать
dreamtravel (12:51:47 23/07/2009)
в таком случае почти 2 недели
dreamtravel (12:52:31 23/07/2009)
вообще у вас есть еще время до 1 августа - если темпы у вас будут хорошие - я продлю вам срок и дам завершить работу
dreamtravel (12:55:41 23/07/2009)
или вы потеряли интерес к работе?
dreamtravel (13:03:08 23/07/2009)
вообщем давайте так,постарайтесь до 1 августа догнать хотя бы до 2000,а там мы уже решим как поступить далее
Мама Артёмки (13:03:29 23/07/2009)
да нет,интерес не потеряла.на сколько вы можете продлить срок?
dreamtravel (13:04:08 23/07/2009)
до 1 сентября могу продлить вам срок,но это так называемый дедлайн,то есть далее уже просто нельзя и если вы не сдадите к этому сроку - вы очень сильно подведете
Мама Артёмки (13:05:22 23/07/2009)
это было бы очень хорошо с вашей стороны.до 1 сентября 100% сдам.
Мама Артёмки (13:06:41 23/07/2009)
тогда Вы не могли бы заплатить за всю работу,чтобы я людям платила за каждое сделанное описание.я не подведу.можете быть уверенными во мне.не хочется терять такого заказчика.
dreamtravel (13:06:54 23/07/2009)
в таком случае продолжайте работу,я буду вас отслеживать раз в неделю,какими темпами движемся,я думаю вы будете не против если оставшиеся 3 недели будут оплачены в последние 3 недели
Мама Артёмки (13:07:59 23/07/2009)
ну вот а я вас об обратном попросила.
dreamtravel (13:08:52 23/07/2009)
лучше будет если вы будете делать сами,вас уже подвели 3 человека и подветут еще,я вам скажу так - у меня в данный момент за последние 2 месяца работали 8 человек рерайтеров - ни один из них не сдал работу вовремя,есть даже случаи похожу - просто кидалово
dreamtravel (13:09:15 23/07/2009)
поэтому с моей стороны было бы опрометчиво на жанном этапе работы оплачивать оставшуюся стоимость
Мама Артёмки (13:10:18 23/07/2009)
я буду делать и сама и еще человек один.но этот человек будет брать за работу каждый день за количество сделанных описаний.просто пока те рерайтеры не перевели мне деньги,мне нечем ей платить.
dreamtravel (13:11:13 23/07/2009)
те рерайтеры вам ничего не переведут,уж поверьте.пока что я не буду вам переводить средства,пока работа не будет сделана хотя бы до половины,потом можем обговорить поэтапную дальнейшую оплату
Мама Артёмки (13:11:30 23/07/2009)
ясно.ну ладно
dreamtravel (13:12:05 23/07/2009)
ок,я напишу вам 1 августа,пожалуйста размещайте написанное сразу же
Мама Артёмки (13:12:19 23/07/2009)
хорошо
dreamtravel (23:47:03 1/08/2009)
Итого за 9 дней кол-во описаний увеличилсь на незначительное кол-во - менее 100,притом что и ранаа в описаниях имелись пробелы,что будем делать?Скорости крайне низкие,ничего переводить я более не собираюсь до 80% готовности всех описаний,но у меня есть огрмные сомнения что мы с вами дойдем до этих 80%.Жду ваших обьяснений,они назрели.
dreamtravel (00:06:13 2/08/2009)
вы за неделю должны были одолеть более 800 описаний
dreamtravel (02:26:02 4/08/2009)
dreamtravel (23:47:03 1/08/2009)
Итого за 9 дней кол-во описаний увеличилсь на незначительное кол-во - менее 100,притом что и ранаа в описаниях имелись пробелы,что будем делать?Скорости крайне низкие,ничего переводить я более не собираюсь до 80% готовности всех описаний,но у меня есть огрмные сомнения что мы с вами дойдем до этих 80%.Жду ваших обьяснений,они назрели.
dreamtravel (00:06:13 2/08/2009)
вы за неделю должны были одолеть более 800 описаний
dreamtravel (02:26:17 4/08/2009)
если до 6го числа не получу ответ - приму меры
dreamtravel (02:48:49 6/08/2009)
сегодня 6-е,жду до конца дня
Мама Артёмки (12:54:43 6/08/2009)
здравствуйте.я в больнице лежу.те рерайтеры деньги еще не возвратили.
dreamtravel (12:55:33 6/08/2009)
они и не вернут,кидал что ли мало в сети?
Мама Артёмки (12:55:51 6/08/2009)
говорят вернут
dreamtravel (12:55:58 6/08/2009)
и меня совершенно не касается вообще вернут они ВАМ деньги или не вернут
dreamtravel (12:58:38 6/08/2009)
меня интересует только законченная работа
Мама Артёмки (12:59:42 6/08/2009)
я не о какой работе сейчас говорить не могу.я нахожусь в больнице.и это для меня сейчас важнее.
ПОСЛЕСЛОВИЕ:
от себя зачему - мне важнее чтобы работа была сделана,я конечно мог потерпеть и до 1 сентября,как вы видите я пытался дать дополнительный месяц,но я на 100% уверен что работа не сдвинулась бы с места и я просто потерял бы время.Я сделал акцент на том что я проверю 1 августа как идет работа,уложится ли человек в график.Не уложился,более того видимо даже не пытался.Тем более официально заявляю - такое кол-во описаний человек не успеет выполнить в отведенное время.
А теперь общее слово к рерайтерам: Уважаемые (в некотором числе) исполнители,более ненадежных людей я не встречал еще на просторах сети.Из 10 опробованных мною рерайтеров за 2 месяца в той или иной мере подвели все 10 человек!!!С рерайтерами теперь я работаю только через СБС,не успели вовремя - брейтесь с оплатой и никак иначе!Помимо этого постоянный мухлеж со сроками,кол-вом выполненной работы,вечно какие то больницы,другие рерайтеры,болела,переезд,постоянный детсад какой то.