Статьи на собачьи темы

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Завершен6 заявок298 просмотров

Необходимо написать статьи на темы:

- собачьи имена

- собачьи болезни (в основном текст про болезни северных ездовых: хаски, маламуты, самоеды )

- о щенках хаски, маламутов, самоедах. как выбирать щенка, уход за щенками, важные моменты

это для начала! по результатам этой работы будет еще, если справитесь.

опыт написания статей по собакам ОБЯЗАТЕЛЕН!!! будет замечательно, если у вас есть собака или вет. образование.

меня не устроит компиляция из цитат с форумов. проверять буду каждую статью на фактические ошибки.

оплата договорная.

Написание статей
16 лет назад
Christall
Светлана 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад
3 отзыва

Выбранные исполнители

garda12
Ольга 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$11
1 день
Честно сказать, даже не ожидала, что текст будет читаться НАСТОЛЬКО легко! Все доступно и понятно! Ключевые слова учтены, при чем в отличной форме! Хотела сотрудничать на одну статью. а теперь договорились на цикл! Спасибо! РЕКОМЕНДУЮ!
Заказчик дает очень интересные задания. Прцесс обсуждения возникающих по ходу работы вопросов, как и общение в целом протекают в позитивном ключе и добавляют творческого настроя и оптимизма. а еще заказчик не жадина и выполненную работу оплачивает сразу. Работать одно удовольствиею
_Roman_
Роман 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$26
2 дня
Отлично справился с заданием! Ключевые слова все учтены! Быстро и четка выполненное задание, приятен в общении. Спасибо за работу!
Есть люди, с которыми по их человеческим и деловым качествам особенно приятно работать, и заказы, которые особенно интересно выполнять. И на качестве работы это обычно сказывается. В этот раз, считаю, мне особенно повезло. Только позитивные впечатления.

Заявки фрилансеров

garda12
Ольга 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
_Roman_
Роман 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад