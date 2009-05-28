Статьи на собачьи темы

Необходимо написать статьи на темы:

- собачьи имена

- собачьи болезни (в основном текст про болезни северных ездовых: хаски, маламуты, самоеды )

- о щенках хаски, маламутов, самоедах. как выбирать щенка, уход за щенками, важные моменты

это для начала! по результатам этой работы будет еще, если справитесь.

опыт написания статей по собакам ОБЯЗАТЕЛЕН!!! будет замечательно, если у вас есть собака или вет. образование.

меня не устроит компиляция из цитат с форумов. проверять буду каждую статью на фактические ошибки.

оплата договорная.