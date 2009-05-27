Написать статью.

Нужен копирайтер для составления текстов для сайта (на русском языке). Сайт посвящён языковым переводам. Хочется креативного интересного легкочитаемого текста. Жду предложений, с примерами ваших текстов. Указывайте стоимость за 1000 символов (с пробелами). ...
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