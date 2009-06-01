Наполнение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен17 заявок468 просмотров

Нужен копирайтер для составления текстов для сайта (на русском языке). Сайт посвящён языковым переводам.

Хочется креативного интересного легкочитаемого текста. Жду предложений, с примерами ваших текстов.

Указывайте стоимость за 1000 символов (с пробелами).

Спасибо.

Целевая аудитория: физические и юридические лица, нуждающиеся в услугах переводов

16 лет назад
desprog
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

NewLeaX
Юлия 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
$1
2 дня
Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$33
2 дня
Отзывы говорят сами за себя. Приятно работать с профессионалом. Спасибо!
Спасибо, Алексей. Очень прияитный заказчик, все четко!

Заявки фрилансеров

NewLeaX
Юлия 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад