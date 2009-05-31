Текст для сайта

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Завершен31 заявка582 просмотра

Добрый день!

Для нашего сайта требуется написание нескольких статей.

Тематика нашего сайта астрология.

Необходимо написать статью на одну две странички, где будет описан наш продукт, его преимущества и т.д. Т.е. текст должен подготовить потенциального клиента к покупке. Возможно как вариант это можно сделать в виде отзыва или же отзывов.

Написание статей
16 лет назад
valiran
57 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$30
3 дня
Очень понравился написанный текс. Все написали как я и хотел. Рекомендую данного исполнителя, как надежного профессионального человека.
Своевременная оплата в полном объеме. Рекомендую, как надежного заказчика.
Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$15
2 дня
Все сделанно хорошо и главное вовремя. Рекомендую.
Все отлично, рекомендую!

Заявки фрилансеров

happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад