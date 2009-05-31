Текст для сайта

Добрый день!

Для нашего сайта требуется написание нескольких статей.

Тематика нашего сайта астрология.

Необходимо написать статью на одну две странички, где будет описан наш продукт, его преимущества и т.д. Т.е. текст должен подготовить потенциального клиента к покупке. Возможно как вариант это можно сделать в виде отзыва или же отзывов.