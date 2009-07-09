Приватный проект для Чернь Оли

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Завершен12 заявок322 просмотра

Мне нужно написать три статьи, одна о танцах,

вторая о латино-американских танцах, и третья о сальсе.

Первая статься должна привлекать людей

которые выбирают способ оздоровитья, похудеть, развлечься

и еще варианты... и нужно их убедить что танцы это то что им нужно.

Вторая статься убедит что нужны именно латинские танцы, как очень

красивые динамичные, парные и сольные и еще варианты....

Треться статья уже о самой сальсе.

16 лет назад
foto1972
Крункс 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

perez_kolbasa
Оля 
44 года
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$82
7 дней
Спасибо Оле, деньги потратил с толком, еще раз убедился что если нет к чему-нибудь таланта, лучше заплатить. Работа выполнена быстро и качественно. Оля написала оптимизированный контент для разделов моего сайта и текст для главной страницы. Работой доволен - все в срок, в соответствии с пожеланиями, грамотно. Когда придет время, обращусь к ней снова
Отлично поработали с Русланом и, надеюсь, еще поработаем. Интересный, увлеченный, думающий человек и очень порядочный заказчик. Спасибо!

Заявки фрилансеров

perez_kolbasa
Оля 
44 года
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
4 отзыва
16 лет назад

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