Название для студии графического дизайна с упором на инернет-решения. Профиль: создание сайтов и интерактивных сервисов в г.Якутске. Пожелания: 1. Название студии должно состоять из одного слова 2. Слово должно ...
Приватный проект для Чернь Оли
Мне нужно написать три статьи, одна о танцах,
вторая о латино-американских танцах, и третья о сальсе.
Первая статься должна привлекать людей
которые выбирают способ оздоровитья, похудеть, развлечься
и еще варианты... и нужно их убедить что танцы это то что им нужно.
Вторая статься убедит что нужны именно латинские танцы, как очень
красивые динамичные, парные и сольные и еще варианты....
Треться статья уже о самой сальсе.
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