Приватный проект для Чернь Оли

Мне нужно написать три статьи, одна о танцах,

вторая о латино-американских танцах, и третья о сальсе.

Первая статься должна привлекать людей

которые выбирают способ оздоровитья, похудеть, развлечься

и еще варианты... и нужно их убедить что танцы это то что им нужно.

Вторая статься убедит что нужны именно латинские танцы, как очень

красивые динамичные, парные и сольные и еще варианты....

Треться статья уже о самой сальсе.