Придумать слоган, расшифровать абривеатуру: WEOB

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен24 заявки1077 просмотров
#1$

Есть абривеатура: W E O B

Задача: придумать слоган и расшифровать его на английском языке....

Тематика: - бизнес, финансы, Webmoney, инвестиции, кредиты, p2p-займы, ззаработок и т.д в этом духе.

пример: We Earn Our Bread - (мы зарабатываем наш хлеб)

Предпочтение стихотворным слоганам. (та-ти та-ти или та-та та-та или др. варианты).

Работы публикуем на странице конкурса

Принятая работа будет опублекована на сайте.

16 лет назад
volvox
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Победитель конкурса

tamash
44 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
Работа на 10 балов, выполнена полностью в соответствии с ТЗ.
Спасибо, Александр. Вы заказчик, который знает, на какой результат расчитывает. Четкое ТЗ - это уже половина работы. Иметь с вами дело - одно удовольствие.

Заявки фрилансеров

tamash
44 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад

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