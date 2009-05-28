Глубокий рерайт текста

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Завершен26 заявок406 просмотров

Требуется отрерайтить текст на 8000 симв. сегодня до 20.00 по Москве

Тематика - продвижение сайтов

Текст предоставлю

Условие: отрерайченый текст не должен выдавать совпадение с интернетом (проверяю несколькими программами на плагиат)

Прошу в приват и аську не писать, оставляем предложение тут.

P.s. НЕУМЕЮЩИХ ЧИТАТЬ БУДУ ОТКЛАНЯТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

16 лет назад
Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Julia_PO
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
11 отзывов
16 лет назад
$10
1 день
Юля выполнила рерайт статьи за пару часов и сдала работу чуть раньше оговоренного срока. Качество статьи на высоте, придраться некчему. Спасибо за проделанную работу.
Работой с Ольгой осталась довольна. Чёткое ТЗ и оперативная оплата. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

Julia_PO
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
11 отзывов
16 лет назад

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