Название для студии графического дизайна с упором на инернет-решения. Профиль: создание сайтов и интерактивных сервисов в г.Якутске. Пожелания: 1. Название студии должно состоять из одного слова 2. Слово должно ...
Создать грамотное описание о компании.
Добрый день!
Разрабатываю интернет магазин по продаже запчастей для автомобилей Форд Фокус.
Столкнулся с проблемой по созданию описания о компании, так как начинаю работать с нуля и сочинять не умею.
Нужно создать легко читаемый текст О нашей Компании и ее деятельности.
Не очень длинный, но и не очень короткий.
За подробностями в личку.
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