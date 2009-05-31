Создать грамотное описание о компании.

Добрый день!

Разрабатываю интернет магазин по продаже запчастей для автомобилей Форд Фокус.

Столкнулся с проблемой по созданию описания о компании, так как начинаю работать с нуля и сочинять не умею.

Нужно создать легко читаемый текст О нашей Компании и ее деятельности.

Не очень длинный, но и не очень короткий.

За подробностями в личку.