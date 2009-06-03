Качественное размножение статей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен18 заявок505 просмотров

Нужно качественное размножение статей. Здесь есть специалисты? Требуемое качество - не более 3% при четырехсловных шинглах.

16 лет назад
Argo_com
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

daxaxa
40 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Дарья отлично выполнила поставленное задание, и потому сразу же сделал еще один заказ.
Приятно работать с Александром. Все доходчиво объяснил, с пониманием относится к некоторым недоработкам. После оперативного исправления - обещанная оплата. Очень надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

daxaxa
40 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад

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