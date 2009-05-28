Надо придумать текст песни для района Митино КЛюч.слова митино, трц ладья, дубравная ул. Потипу песни http://cs4194.vkontakte.ru/u5556412/audio/9f25c1affc34.mp3 Бюджет не крутой Безз мата 366947794 icq
Серия текстов по мебели
Нужны тексты по мебельной тематике - про гардеробные системы, шкафы-купе.
Нужен опыт в похожих тематиках, хороший легкий стиль и Опыт!
всего 19 тыс знаков
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется ведущий раздела для написания новостей, пресс-релизов, обзоров и статей о ноутбуках. Оплата: 10 000 рублей в месяц. От вас требуются знание компьютерной техники, программ, ноутбуков, компьютерного сленга, общее понимание методов ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно качественное размножение статей. Здесь есть специалисты? Требуемое качество - не более 3% при четырехсловных шинглах.Завершен16 лет назад
Добрый день! Разрабатываю интернет магазин по продаже запчастей для автомобилей Форд Фокус. Столкнулся с проблемой по созданию описания о компании, так как начинаю работать с нуля и сочинять не умею. Нужно создать ...Завершен16 лет назад
Необходимо сделать креативный копирайт на тему беременности, родов и развития ребенка. Общий объем текстов 109 000 знаков без пробелов.Завершен16 лет назад
- $10
Нужно seo оптимизировать несколько текстов. подробности по icqЗавершен16 лет назад
Нужно несколько статей на тему биржевой психологии. Объем до 4 тыс. знаков. Приоритет - Соответствующее портофолио и ценаЗавершен16 лет назад
Нужен рерайт пяти статей на медицинскую тематику темы. Объем – 10000 знаков. Качество и уникальность обязательны. Указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость. Оплата после выполнения задания. Просьба в личку не писать.Завершен16 лет назад
Требуется отрерайтить текст на 8000 симв. сегодня до 20.00 по Москве Тематика - продвижение сайтов Текст предоставлю Условие: отрерайченый текст не должен выдавать совпадение с интернетом (проверяю несколькими программами на ...Завершен16 лет назад
- $10
Рерайт 10 статей. Тематика - туризм, описания интересных мест нашей планеты. Оплата: 1$ за статью (1100-1200 знаков). Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. Готовые статьи должны быть в формате ...Завершен16 лет назад