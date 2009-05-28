База знаний по играм

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Закрыт7 заявок235 просмотров

Нужно оперативно создать 5 баз знаний к играм :

World of Warcragt

Lineage ll

GTA 4

Diablo 2

Travian

Что должно получиться: описание основных рас, классов, умений. Все, что подробнее – заклинаний, оружие – ссылками на источник.

Каждому человеку отдается по одной игре, срок сдачи – 3 июня вечер или 4 июня до 10 утра.

В дальнейшем потребуется составить аналогичные базы к порядка 200 играм.

Ждц адекватных и обоснованных предложений по ценам.

Нужны люди с хорошим игровым опытом, чтобы избежать нелепостей в описании.

Пишите сразу в личку и указывайте – свой город проживания, контакты для оперативной связи ( важно, в течение срока периодически придется отчитываться), желаемую игру, опыт по ней, общий игровой опыт ( чем было бы интересно еще заняться).

16 лет назад
aswe
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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