База знаний по играм

Нужно оперативно создать 5 баз знаний к играм :

World of Warcragt

Lineage ll

GTA 4

Diablo 2

Travian

Что должно получиться: описание основных рас, классов, умений. Все, что подробнее – заклинаний, оружие – ссылками на источник.

Каждому человеку отдается по одной игре, срок сдачи – 3 июня вечер или 4 июня до 10 утра.

В дальнейшем потребуется составить аналогичные базы к порядка 200 играм.

Ждц адекватных и обоснованных предложений по ценам.

Нужны люди с хорошим игровым опытом, чтобы избежать нелепостей в описании.

Пишите сразу в личку и указывайте – свой город проживания, контакты для оперативной связи ( важно, в течение срока периодически придется отчитываться), желаемую игру, опыт по ней, общий игровой опыт ( чем было бы интересно еще заняться).