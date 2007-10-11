Написание статьи

$50
КопирайтингЗавершен8 заявок220 просмотров
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Необходимо написать статью-анализ о возможном выбросе на крупный мегаполис атомной бомбы. Анализ радиактивного воздействия, сам факт такой возможности, варианты спасения, скорость манёвра, и проекцию этого анализа на возможность выживания в метро. Обьем 1.5-2 страницы шрифта 12. Естественно, статья будет подписана вашим именем, и должна быть оригинальным текстом. За более детальной информацией прошу в личные сообщения. Сроки и цены - в предложения.

16 лет назад
G0fr
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов(-1)
Выбранные исполнители
sn-ranger
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$40
3 дня
Очень хорошее владение материалом где и что можно достать (я про информацию). Использование иностранных источников в случае необходимости. Умеренные цены, подключение дополнительных источников в случае необходимости. Приятный человек, интересующийся всеми аспектами работы. Для таких как я - идеальный исполнитель.
Очень приятно было работать. Четко сформулированное (совместными усилиями) задание, своевременная оплата.
Mozgovoy
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$50
4 дня
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
16 лет назад
$50
Хорошее понимаие задачи. Хорошие сроки и исполнительность.
Отличный заказчик. Четко сформулировал задачу. Расплатился в срок. Всем рекомендую и сам продолжу сотрудничать.
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