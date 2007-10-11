Написание статьи

Необходимо написать статью-анализ о возможном выбросе на крупный мегаполис атомной бомбы. Анализ радиактивного воздействия, сам факт такой возможности, варианты спасения, скорость манёвра, и проекцию этого анализа на возможность выживания в метро. Обьем 1.5-2 страницы шрифта 12. Естественно, статья будет подписана вашим именем, и должна быть оригинальным текстом. За более детальной информацией прошу в личные сообщения. Сроки и цены - в предложения.