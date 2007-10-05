Написание статей и книг на ресторанную тематику.

КопирайтингЗакрыт23 заявки256 просмотров
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Необходим автор с хорошим письмом для написания статей и книг на ресторанную тему. Тенденции, развитие, бизнес-планы, оборудование технологии и.т.д. Желательно хотя бы посредственное знание тему. Обеспечу материалами.

Написание статей
16 лет назад
krill
Россия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
boomer1311
Павел 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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Metafora
44 годаРоссия
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