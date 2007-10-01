Поиск сайтов и размещение на них статей

Требуется написать текст-описание деятельности SEO компании. Текст будет написан на базе: 1. нескольких существующих текстов 2. дизайне сайта 3. подробного обсуждения Финально требуется два варианта текста : 1. краткий (сжатый, для вывода на титульном листе сайта) 2. подробный ...
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Нужен человек, который будет искать тематические сайты и порталы, и размещать на них тематические статьи. В новостные ленты, в разделы «Статьи и публикации», и т.д. Оплата по результатам. Стоимость размещенной статьи может варьироваться в зависимости от ИЦ и PR сайта. В идеале, работа на постоянной основе. То есть, вы набираете базу сайтов и периодически размещаете на них статьи.
Интересующие тематики: ЖКХ, металлопрокат, медицина, реклама, мебель.
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