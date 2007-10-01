Поиск сайтов и размещение на них статей

Нужен человек, который будет искать тематические сайты и порталы, и размещать на них тематические статьи. В новостные ленты, в разделы «Статьи и публикации», и т.д. Оплата по результатам. Стоимость размещенной статьи может варьироваться в зависимости от ИЦ и PR сайта. В идеале, работа на постоянной основе. То есть, вы набираете базу сайтов и периодически размещаете на них статьи.

Интересующие тематики: ЖКХ, металлопрокат, медицина, реклама, мебель.