Анонимность в p2p сетях

$50
КопирайтингЗавершен6 заявок208 просмотров
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Требуется написать статью на тему анонимности в p2p сетях. Какие есть методы аномнисности, с какими p2p совместимы эти методы и рабочие примеры. Провести анализ и написать обо всем этом.

ps: на русском или английском.

16 лет назад
gedeon
Ruslan 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
Выбранный исполнитель
three
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$35
Сергей написал статью "Анонимность в P2P сетях". Довольно таки сложная статья содержащая техническое направление и простоту. Как и в любой работе возникали корректировки во время написания, но Сергей со всем справился.
Великолепный заказчик. Четкие понятные инструкции, хорошо сформулированное ТЗ и незамедлительная оплата. Очень приятно было работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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