Статьи для публикации в печатных научных изданиях

Необходимы один либо несколько человек с опытом публикации научных статей в печатных изданиях. То есть - аспиранты, доктора наук, бывшие студенты с опытом публикации подобных статей. Ориентировочная тематика "Информационные технологии". То есть - от тех людей, с которыми мы будем сотрудничать, требуется подбор конкретных тем в рамках этой общей темы. На такие выбранные темы необходимо будет писать соответствующие статьи (то есть - необходимо писать статьи такого рода, чтобы они были приняты печатными научными изданиями). Еще одно требование - необходимо иметь опыт не только написания данных статей, но и опыт успешной сдачи их в редакцию таких научных изданий.

Просьба к тем, кого данное предложение заинтересует:

1) оставлять ссылки на свои публикации

2) сообщить об образовании и опыте подобной деятельности

3) сообщить об интересующем Вас размере вознаграждения за каждую 1000 символов печатного текста

4) дополнительную информацию - по желанию