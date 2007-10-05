Статьи для публикации в печатных научных изданиях

Нужен рерайт большого объема (около 150-200 тыс.) в сжатые сроки. Пишите ставки и максимальный объем работы. Ориентировочно - ниже 1у.е, чем меньше, тем лучше. Возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы один либо несколько человек с опытом публикации научных статей в печатных изданиях. То есть - аспиранты, доктора наук, бывшие студенты с опытом публикации подобных статей. Ориентировочная тематика "Информационные технологии". То есть - от тех людей, с которыми мы будем сотрудничать, требуется подбор конкретных тем в рамках этой общей темы. На такие выбранные темы необходимо будет писать соответствующие статьи (то есть - необходимо писать статьи такого рода, чтобы они были приняты печатными научными изданиями). Еще одно требование - необходимо иметь опыт не только написания данных статей, но и опыт успешной сдачи их в редакцию таких научных изданий.
Просьба к тем, кого данное предложение заинтересует:
1) оставлять ссылки на свои публикации
2) сообщить об образовании и опыте подобной деятельности
3) сообщить об интересующем Вас размере вознаграждения за каждую 1000 символов печатного текста
4) дополнительную информацию - по желанию
- Похожие заказы
- Копирайтинг4 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нам нужны талантливые создатели сценариев для последовательных игр – головоломок на художественную тематику. Опыт работы естественно приветствуется, но не является определяющим. стратегический эмулятор развития. (пример в приложении) Идея игры проста и сводится к следующему: необходимо ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо написать статью-анализ о возможном выбросе на крупный мегаполис атомной бомбы. Анализ радиактивного воздействия, сам факт такой возможности, варианты спасения, скорость манёвра, и проекцию этого анализа на возможность выживания в метро. Обьем 1.5-2 страницы шрифта ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $50
Требуется написать статью на тему анонимности в p2p сетях. Какие есть методы аномнисности, с какими p2p совместимы эти методы и рабочие примеры. Провести анализ и написать обо всем этом. ps: на русском или английском.Завершен16 лет назад
Ваше предложение и портфолио прошу выслать на: 1. ICQ: 253-611-216 2. Emai: [email protected] Все подробности обсуждаются в ICQКопирайтинг13 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим автор с хорошим письмом для написания статей и книг на ресторанную тему. Тенденции, развитие, бизнес-планы, оборудование технологии и.т.д. Желательно хотя бы посредственное знание тему. Обеспечу материалами.Копирайтинг2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Требуется написать несколько новостей в кратчайшие сроке на компьютерную тематику. Подробности: [email protected]Закрыт16 лет назад
Срочно нужен профессиональный копирайтер!!! Желательно из Великого Новгород. Пишите суда! В приват не писать не читаю! Оставляйте ссылки на подобные работы! С Уважением Артемий!Закрыт16 лет назад
Требуется человек, разбирающийся в дверной тематике для работы с текстом.Копирайтинг13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $40
Ищу автора! Нужно 40 контент статей для раскрутки сайта и продвижения в 10 гугла по запросам пластиковые окна купить окна замена окон металлопластиковые окна новые окна Все подробности в личкуЗавершен16 лет назад