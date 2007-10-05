Сценарий для последовательных игр

Нужен рерайт большого объема (около 150-200 тыс.) в сжатые сроки. Пишите ставки и максимальный объем работы. Ориентировочно - ниже 1у.е, чем меньше, тем лучше. Возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нам нужны талантливые создатели сценариев для последовательных игр – головоломок на художественную тематику. Опыт работы естественно приветствуется, но не является определяющим.
стратегический эмулятор развития. (пример в приложении)
Идея игры проста и сводится к следующему: необходимо выбирая различные действия в определенной последовательности, перейти на другой уровень что означает переход в развитии. При этом каждое действие игрока, выбранное в правильной последовательности, дает толчок в образовании чего-либо. В данном случае игровым полем выступает куб и игроку дается возможность (выбрав одно из 10 действий обозначенных пиктограммами) произвести изменения на кубе. Характер этих изменений, а также их дальнейшее развитие зависит от последовательности действий.
Приведенные примеры (в приложении) должны лишь пояснить, по какому принципу будет строиться игра, но они не должны быть эталонами.
схема сотрудничества.
1. вы уверены в своих силах, вы пишете мне письмо с наброском сценария (фрагмент, концепт) и указываете стоимость
2. я отвечаю согласием, если мне нравится присланный вами фрагмент и предложенная концепция игры.
3. работаем, корректируем, доводим сценарий до готовности.
4. оплата WebMoney
5. следующий сценарий
Теперь, что значит «художественная тематика» Игра (серия игр) в готовом виде будет представлена на сайте художников. Поэтому хотелось бы, чтобы темы были близки художникам. И, тем не менее, это могут быть какие угодно фантастические образы и герои. Например, история создания «марсианской монализы»
Ваш сценарий, это:
- идея, концепция
- пошаговое описание действий
- описание героев, предметов.
Помните, по написанному вами сценарию будут работать дизайнеры и программисты. Им должно быть все предельно понятно.
Надеюсь найти заинтересованных, творческих людей!
Будут выбраны все, кто действительно интересно напишет первоначальный текст набросок.
С Уважением
Сервер Кубединов
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