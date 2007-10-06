Нужны авторы для написания книги "Устройство и диагностика ПК". Желающие принять участие в проекте должны прислать резюме на [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется составить бизнес-план на основе имеющейся информации.
Часть информации есть в Интернете (дадим ссылки), часть информации перешлем лично.
Работу требуется выполнить оперативно.
Связаться с нами можете по ICQ: 267507301
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