Описание систем интернет денег

Требуются описания систем электронных денег, можно переработанное описание с сайта c прямой ссылкой на сайт и логотипом системы + авторский материал по процедуре регистрации со скриншотами.

Каждая система от 3000 до 5000 (6000 максимум) символов, оплата 3 WMZ за 1000 знаков. Интересуют указанные ниже, НО ЕЩЕ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСУЮТ И БУДУТ КУПЛЕНЫ НА ПРИОРИТЕТНОЙ ОСНОВЕ, те системы которые не указаны ниже.

Интересуют:

INOCard ,Evocash , iKobo , ePassporte , GoldMoney, NETeller , CheckFree , Open Market , First Virtual , NetCash, NetChex , 1mdc , Google Checkout , Pecunix , Emoney, Liberty Reserve, Ecocard, InterBill, а также любые другие не перечисленные.

Уже не интересуют: E-Dinar, StormPay, AlertPay, e-Bullion

(не интересуют: WebMoney, Яндекс.Деньги, Eport, PayCash, E-gold, paypal, Money Mail, RUpay, Рапида, Moneybookers, Кассир а также прочие русскоязычные системы)