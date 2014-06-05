Условия работы:

- требуется рерайт новостей и статей. Тематика - финансы, экономика.

- ежедневно до 13.00 мск. мне высылаете 3 готовых новости.

- ежедневно до 17.00 мск. высылаю 3 новости, до 19.00 мск. - готовый вариант должен быть у меня.

- текст до 13.00 мск. - ищите самостоятельно, до 19.00 мск. - предоставляется мной.

- возможны новости переводные, потребуется небольшая корректировка

- объем новостей - от 700 знаков и выше.

- выходные дни - суббота, воскресенье

Требования к рерайту новостей:

- интересные заголовки

- проверка копискейпом на уникальность

В свободное время от рерайта новостей - предоставляю статьи для рерайта. Примерно 1 статья в день.

Требования к рерайту статей:

- интересные заголовки

- проверка копискейпом на уникальность

Нужен постоянный человек, умеющий грамотно писать, творчески подходить к рерайту, вовремя сдавать тексты. Работа постоянная. Потом возможна самостоятельная работа по поиску и размещению новостей и статей на сайте.

Все предложения - на [email protected] или 457-902-139. С 13.00 мск. до 19.00 мск. При обращении - просьба указывать расценки.