Рерайт новостей и статей

КопирайтингЗавершен6 заявок827 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Условия работы:

- требуется рерайт новостей и статей. Тематика - финансы, экономика.

- ежедневно до 13.00 мск. мне высылаете 3 готовых новости.

- ежедневно до 17.00 мск. высылаю 3 новости, до 19.00 мск. - готовый вариант должен быть у меня.

- текст до 13.00 мск. - ищите самостоятельно, до 19.00 мск. - предоставляется мной.

- возможны новости переводные, потребуется небольшая корректировка

- объем новостей - от 700 знаков и выше.

- выходные дни - суббота, воскресенье

Требования к рерайту новостей:

- интересные заголовки

- проверка копискейпом на уникальность

В свободное время от рерайта новостей - предоставляю статьи для рерайта. Примерно 1 статья в день.

Требования к рерайту статей:

- интересные заголовки

- проверка копискейпом на уникальность

Нужен постоянный человек, умеющий грамотно писать, творчески подходить к рерайту, вовремя сдавать тексты. Работа постоянная. Потом возможна самостоятельная работа по поиску и размещению новостей и статей на сайте.

Все предложения - на [email protected] или 457-902-139. С 13.00 мск. до 19.00 мск. При обращении - просьба указывать расценки.

16 лет назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
maly5h
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$50
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Замечательный заказчик! Грамотное техническое задание на каждый проект. Все четко, слаженно и в сроки. Никаких проблем с оплатой. Хотите работать с замечательный работодателем? Тогда, Вам необходимо проявить себя и Алексей Вас обязательно заметит.
  • Похожие заказы

  • Нейминг онлайн игры

    Необходимо придумать название онлайн игре. Игра - симулятор реальной жизни. Основные условия: звучное, !запоминающееся! название, от которого можно образовать сокращенную запоминающуюся форму. Желательно, не более 7 символов. И, самое главное: свободный домен в зоне .ru

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Новости на сайте

    $50

    Необходимо добавить по 1 - ой новости в день на сайт. Пример новости в приложении. Оплата 50$ в месяц. Новость должна быть уникальной. т.е. рерайтинг. Объем текста см. приложение. Работа постоянная.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Копирайтинг материалов.

    $50

    Требуется копирайтер на последующее сотрудничество Желательно близкое образование (филфак, иняз, журфак) или природный дар. Знание основ написания различных текстов (рекламно-информационные, научные, публицистические, пресс-релизы, короткие рекламные сообщения, тексты для Web...) Оцениваться будет исполнитель по выполнению тестового задания (с оплатой ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Набор несложных статеек

    $100

    Необходимо 50 статей/заеток в среднем по 1000 знаков без пробелов каждая на заданную тему с набором ключевых слов для каждой. Особой художественной ценности не требуется для текста. Предложения можно высылать на ящик [email protected] в сабже ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Составить бизнес-план

    Требуется составить бизнес-план на основе имеющейся информации. Часть информации есть в Интернете (дадим ссылки), часть информации перешлем лично. Работу требуется выполнить оперативно. Связаться с нами можете по ICQ: 267507301

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рерайтинг материалов

    Необходимо обработать сообщения с форума (информация будет выслана позже) http://www.forumhouse.ru/ и разместить на http://www.newshouse.ru/ Требования: 1. Обработка изображений. Наложение копирайта форума. Приведение к стандартному размеру 2. Обработка текстов - в результате должна получится полноценная статья. Оплата - 2$ за ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи для публикации в печатных научных изданиях

    Необходимы один либо несколько человек с опытом публикации научных статей в печатных изданиях. То есть - аспиранты, доктора наук, бывшие студенты с опытом публикации подобных статей. Ориентировочная тематика "Информационные технологии". То есть - от тех ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сценарий для последовательных игр

    Нам нужны талантливые создатели сценариев для последовательных игр – головоломок на художественную тематику. Опыт работы естественно приветствуется, но не является определяющим. стратегический эмулятор развития. (пример в приложении) Идея игры проста и сводится к следующему: необходимо ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание статьи

    $50

    Необходимо написать статью-анализ о возможном выбросе на крупный мегаполис атомной бомбы. Анализ радиактивного воздействия, сам факт такой возможности, варианты спасения, скорость манёвра, и проекцию этого анализа на возможность выживания в метро. Обьем 1.5-2 страницы шрифта ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад