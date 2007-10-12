Составление рассылки

КопирайтингЗакрыт8 заявок281 просмотр
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Нужен человек для составления рассылок на тему "аниме" и "Япония". Раз в неделю, в выходные. Собираете самую интересную информацию по интернету о событиях, которые произошли за данную неделю. Желательно чтобы тематика была вам знакома.

10$ в неделю.

16 лет назад
harima
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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