Составление рассылки

Требуется автор для составления тестов по с++. Требования - отличное знание предмета, умение грамотно излагать мысли в письменном виде. Есть список, в нём около 100 тем, к каждой нужно сделать по 9 вопросов. Вопросы должны носить сугубо ...
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Нужен человек для составления рассылок на тему "аниме" и "Япония". Раз в неделю, в выходные. Собираете самую интересную информацию по интернету о событиях, которые произошли за данную неделю. Желательно чтобы тематика была вам знакома.
10$ в неделю.
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