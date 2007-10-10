Создание вопросов к тестам по С++

Добрый вечер. Помогите пожалуйста придумать домен для сайта портфолио веб-програмиста.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется автор для составления тестов по с++.
Требования - отличное знание предмета, умение грамотно излагать мысли в письменном виде.
Есть список, в нём около 100 тем, к каждой нужно сделать по 9 вопросов. Вопросы должны носить сугубо практический характер.
Оплата - 1WMZ за вопрос. Срок - 1 месяц.
Оплата будет производиться поэтапно:
1: тестовое задание - 10 тем, к каждой по вопросу. Мы проверяем результат, платим за сделанное.
2: делаете по одному вопросу к оставшимся (90) темам. Мы проверяем результат на наших студентах, смотрим их замечания, вы исправляете ошибки. После этого платим за сделанное. Потом можно говорить о предоплате за оставшуюся часть.
Пример тем:
Операторы
Ввод
Вывод
Управляющая конструкция Do
Управляющая конструкция Switch
Управляющая конструкция While
Оператор For
Оператор If
Строки
Перегрузка оператора
Типы класса
Вложенные Типы
Типы множества
Постоянные величины
Константные типы
Указатели
Обработка исключительных ситуаций
Конструкторы
Деструкторы
Шаблоны функции
Виртуальные функции и их переопределение
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