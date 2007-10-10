Создание вопросов к тестам по С++

Требуется автор для составления тестов по с++.

Требования - отличное знание предмета, умение грамотно излагать мысли в письменном виде.

Есть список, в нём около 100 тем, к каждой нужно сделать по 9 вопросов. Вопросы должны носить сугубо практический характер.

Оплата - 1WMZ за вопрос. Срок - 1 месяц.

Оплата будет производиться поэтапно:

1: тестовое задание - 10 тем, к каждой по вопросу. Мы проверяем результат, платим за сделанное.

2: делаете по одному вопросу к оставшимся (90) темам. Мы проверяем результат на наших студентах, смотрим их замечания, вы исправляете ошибки. После этого платим за сделанное. Потом можно говорить о предоплате за оставшуюся часть.

Пример тем:

Операторы

Ввод

Вывод

Управляющая конструкция Do

Управляющая конструкция Switch

Управляющая конструкция While

Оператор For

Оператор If

Строки

Перегрузка оператора

Типы класса

Вложенные Типы

Типы множества

Постоянные величины

Константные типы

Указатели

Обработка исключительных ситуаций

Конструкторы

Деструкторы

Шаблоны функции

Виртуальные функции и их переопределение