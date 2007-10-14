Статьи по строительной тематике, спецтехнике

Есть желание обрести долгосрочное сотрудничество с рерайтером/копирайтером для подготовки новостей на сайт деловой направленности. В ходе сотрудничества необходима подготовка 5-6 новостей по 1000 знаков каждая ежедневно 5 будних дней в неделю. Предлагаемая оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать интересные статьи по следующим тематикам:
(список примерный, вообще важна именно строительная тематика и качество ваших текстов, к названиям, приведенным ниже не привязывайтесь)
"Фронтальный погрузчик" - что это такое, история создания, сферы использования;
"Экскаватор" - что это такое, история создания, сферы использования;
"Дорожный каток" - что это такое, история создания, сферы использования;
"Автогрейдер" - что это такое, история создания, сферы использования;
"Современная спецтехника" - сферы использования спецтехники, путь, который прошли те же экскаваторы от небытия до современности;
"Экскаватор-погрузчик, или Как построить бассейн во дворе" - одна из смежных тем, описание процесса строительства бассейна на садовом участке, либо во дворике загородного дома.Живописное описание (простите за тафтологию) самого процесса плавно перетекает к роли во всем этом экскаватор-погрузчика;
"Такая разная спецтехника из Китая" - рерайт статьи, более живым, понятным простому обывателю языком. Исходную статью и материалы предоставим;
- и т.д.
Статьи для сайта www.liugong.ru
примеры статьи можно посмотреть тут - www.liugongloaders.ru
Интересны люди, имеющие хоть какое нибудь отношение к данной тематике, либо просто отличные копирайтеры. Бюджет проекта не определен, т.к. я понятия не имею о том, сколько стоит статья данной тематики. Статей нужно будет порядка 15-30, темы подберем.
Прошу указывать в сообщениях ссылки на примеры своих статей (необязательно строительной тематики) и стоимость 1000 символов.
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