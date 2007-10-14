"Тест-драйв" детских программ для рисования

КопирайтингЗакрыт9 заявок287 просмотров
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Что нужно:

Устанавливать на свой компьютер и анализировать детские программы для рисования на предмет простота, удобство, инструменты, режимы обучения, возможность сохранять рисунок, польза для ребёнка, возраст для которого программа подходит, платформа, требования к ПК, цена, производитель и прочее. К каждой статье нужны скриншоты и фото диска, если программа распространяется с диском. В общем полный "тест-драйв" программ для рисования для детей. Некоторые программы будут предоставлены, некоторые можно купить самостоятельно, с последующей оплатой, но с предварительным согласованием.

Требования к исполнителю:

- Место проживания Россия

- Наличие детей в семье

- Художественное образование

- Умение писать интересно и грамотно

Работа сдельная. Оплата после выполнения задания. Предполагаемая периодичность - 1 раз в месяц.

Перед началом совместной деятельности нужно будет выполнить тестовое задание.

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16 лет назад
MotoR
48 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
pplayer1981
Артем 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
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