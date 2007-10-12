4 мини статьи

Необходимы люди с опытом или без опыта рерайтинга текстов. Приблизительное пояснение требований к рерайтингу: я буду присылать Вам две-три статьи. Из них необходимо будет сделать одну. Принцип следующий: необходимо вникнуть в смысл и писать как бы ...