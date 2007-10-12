Придумать название проекта

$500
КопирайтингЗакрыт18 заявок835 просмотров
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Придумать название проекта

Есть проекты: yell.ru, Контакт, Навигатор и другие.

Все они предоставляют программное обеспечение - каталог организаций.

У нас подобный проект, но в него входит ежедневное обновление через интернет + он-лайн услуги.

Необходимо придумать ему название.

16 лет назад
fillipov
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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