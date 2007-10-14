Тексты по тематикам

$300
КопирайтингЗакрыт30 заявок783 просмотра
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Нужно подготовить много текстов по заданой тематике для крупного проекта

Предлагается на выбор из 40 тем

30 текстов по теме

в тексте 10 разделов по 200 слов

можно выбрать несколько тем

Оплата: 1$ за 200 слов на WebMoney

Сроки сжатые

Обращаться: [email protected]

Предпочтение тем, кто имеет возможность общаться по Skype или GoogleTalk

Обращайтесь - тем много...

16 лет назад
alexbeginin
Александр 
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)
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