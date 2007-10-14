Тексты по тематикам

Необходимо написать несколько статей о GPS-приемниках (копирайт). Оплата от 3$ за 1000 знаков. Для начала работы необходимо прислать тестовое задание, которое может быть началом статьи, или же самой небольшой статьей. Максимальный размер тестового задания 1000 знаков. ...
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Нужно подготовить много текстов по заданой тематике для крупного проекта
Предлагается на выбор из 40 тем
30 текстов по теме
в тексте 10 разделов по 200 слов
можно выбрать несколько тем
Оплата: 1$ за 200 слов на WebMoney
Сроки сжатые
Обращаться: [email protected]
Предпочтение тем, кто имеет возможность общаться по Skype или GoogleTalk
Обращайтесь - тем много...
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