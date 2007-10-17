Постоянный рерайт новостей

Требуется рерайт новостей и статей. Тематика - финансы, экономика.

Я даю ссылки на 3-5 сайтов, где есть нужные новости. Вы самостоятельно выбираете 6 новостей в день и делаете рерайт. Затем эти обработанные новости через админку постятся Вами на нашем сайте.

Постинг на нашем сайте - 3 новости до 14.00 мск., остальные 3 - после. В какое время - как Вам будет удобно. Дальше каждая новость размещается еще на 8 сайтах. Все просто и быстро делается...

Объем новостей - от 700 до 900 знаков, выходные дни - суббота, воскресенье. Постить нужно 5 дней в неделю.

Требования к рерайту новостей:

- свои интересные заголовки

- проверка копискейпом на уникальность

Нужен постоянный человек, умеющий грамотно писать, творчески подходить к рерайту. Работа постоянная. Оплата - можно еженедельно, можно ежемесячно. Как Вам будет удобно.

Сразу говорю, работа в день отнимает максимум 1.5 - 2 часа. Новости небольшие, рерайту немного, ссылки на нужные сайты я даю, Вам нужно только выбрать. При хорошей работе - оплата будет повышена...

Все предложения - на 295-558-414 или здесь. При обращении - просьба указывать расценки за месяц работы в вмз.